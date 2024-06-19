Потолок лифта обрушился на головы уфимцев

Два молодых человека едва не стали жертвами неисправного лифта. Они проезжали с 16-го на 15-й этаж, когда сверху на них обрушился кусок потолка. По итогу они получили лишь незначительные ссадины, но от ужаса до сих пор не могут прийти в себя.