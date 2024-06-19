Потолок лифта обрушился на головы уфимцев

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Два молодых человека едва не стали жертвами неисправного лифта. Они проезжали с 16-го на 15-й этаж, когда сверху на них обрушился кусок потолка. По итогу они получили лишь незначительные ссадины, но от ужаса до сих пор не могут прийти в себя.
Жители дома уже не раз жаловались на состояние лифта. Несмотря на это, их просьбы о проверке и ремонте систематически игнорировались со стороны управляющей компании.
— Мы уже давно говорили о том, что лифт в аварийном состоянии, но никто не обращал внимания. Теперь вот что произошло. Как хорошо, что все обошлось, — рассказывает одна из жительниц дома.
После инцидента управляющая компания пообещала провести тщательную проверку всех лифтовых систем.
Напомним, в мае этого года в Стерлитамаке рухнул лифт, внутри которого была несовершеннолетняя девочка. Лифт пролет 10 этажей.