Кровавая охота во дворе жилого дома в Уфе

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
На кадрах видно, как собаки загоняют перепуганного кота в угол и набрасываются на него.
Собаки, совершившие кровавую расправу, не бездомные. Они живут в соседнем доме, но их хозяева не контролируют их выгул. Стая постоянно находится на самовыгуле в окрестностях, без намордников и сопровождения хозяев.
Жители соседних домов в ужасе от происходящего. Собаки постоянно лают, скулят и мешают спать. Они представляют собой угрозу для людей, особенно для детей, считают жители.
По поведению собак видно, что они действуют слаженно и имеют охотничий инстинкт. Это говорит о том, что они не впервые совершают подобное нападение.