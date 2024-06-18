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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Уфе стая из трех черных собак загнала и убила кота

Кровавая охота во дворе жилого дома в Уфе

18 июня 2024, 16:30
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе стая из трех черных собак загнала и убила кота

Во дворе жилого дома по улице Коммунистической в Уфе стая из трех черных собак загнала и убила кота. Зверская расправа попала на камеру видеонаблюдения, сообщает БашДТП.

На кадрах видно, как собаки загоняют перепуганного кота в угол и набрасываются на него.

Собаки, совершившие кровавую расправу, не бездомные. Они живут в соседнем доме, но их хозяева не контролируют их выгул. Стая постоянно находится на самовыгуле в окрестностях, без намордников и сопровождения хозяев.

Жители соседних домов в ужасе от происходящего. Собаки постоянно лают, скулят и мешают спать. Они представляют собой угрозу для людей, особенно для детей, считают жители.

По поведению собак видно, что они действуют слаженно и имеют охотничий инстинкт. Это говорит о том, что они не впервые совершают подобное нападение.

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