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Позор Бузовой в Уфе не впечатлил Госдуму

Позор Бузовой в Уфе не впечатлил Госдуму

17 июня 2024, 06:47
В комитете Госдумы по культуре не поддержали инициативу о дресс-коде на выступлениях артистов. Напомним, дискуссия развернулась после концерта Ольги Бузовой в вызывающем образе на уфимском VK Fest.

Как пишут «Известия», зампредседателя профильного комитета Елена Драпенко назвала идею «абсолютной глупостью» и отметила, что обстоятельства на выступлениях «бывают разные», а «неподобающий» образ — проблема лишь самой постановки. Главное — «чтобы не нарушали нравственность», при этом «защита детей в законодательстве [и так] прописана».

Депутат резюмировала, что ограничивать артистов без нарушений норм приличия — идея плохая.

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Напомним, широкий общественный резонанс наряд Бузовой вызвал из-за того, что концерт проходил в День защиты детей. Особенно возмутила чиновников и недовольных граждан праздничная речь певицы, контрастирующая с её вызввающим образом. Впрочем, само мероприятие ко Дню защиты детей приурочено не было.

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