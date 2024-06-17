Позор Бузовой в Уфе не впечатлил Госдуму

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Как пишут «Известия», зампредседателя профильного комитета Елена Драпенко назвала идею «абсолютной глупостью» и отметила, что обстоятельства на выступлениях «бывают разные», а «неподобающий» образ — проблема лишь самой постановки. Главное — «чтобы не нарушали нравственность», при этом «защита детей в законодательстве [и так] прописана».
Депутат резюмировала, что ограничивать артистов без нарушений норм приличия — идея плохая.
Напомним, широкий общественный резонанс наряд Бузовой вызвал из-за того, что концерт проходил в День защиты детей. Особенно возмутила чиновников и недовольных граждан праздничная речь певицы, контрастирующая с её вызввающим образом. Впрочем, само мероприятие ко Дню защиты детей приурочено не было.