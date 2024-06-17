Позор Бузовой в Уфе не впечатлил Госдуму

Как пишут «Известия», зампредседателя профильного комитета Елена Драпенко назвала идею «абсолютной глупостью» и отметила, что обстоятельства на выступлениях «бывают разные», а «неподобающий» образ — проблема лишь самой постановки. Главное — «чтобы не нарушали нравственность», при этом «защита детей в законодательстве [и так] прописана».