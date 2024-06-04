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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе

Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе

4 июня 2024, 14:02
Фото: Бузова/Telegram
Артист Стас Барецкий заявил журналистам NEWS.ru, что скандальный костюм Ольги Бузовой подарил ей именно он. Шоумен добавил, что испытывает стыд за произошедшее и принес извинения «тем, кому костюм доставил дискомфорт».

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало появление Бузовой в вызывающем образе на VK Fest в Уфе 1 июня. Отчитывать артистку стали пользователи соцсетей, а также ряд депутатов и чиновников. При этом согласны с волной хейта далеко не все. Сама Бузова накануне ответила на претензии к ней. Возмущение певицей разделила и администрация Уфы.

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Со слов Барецкого, он не ожидал, что артистка решит использовать его подарок на выступлении в День защиты детей. Музыкант «взял часть вины на себя», а также назвал перформанс Бузовой «позором».

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