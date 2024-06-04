Раскрыта тайна наряда Бузовой в Уфе

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало появление Бузовой в вызывающем образе на VK Fest в Уфе 1 июня. Отчитывать артистку стали пользователи соцсетей, а также ряд депутатов и чиновников. При этом согласны с волной хейта далеко не все. Сама Бузова накануне ответила на претензии к ней. Возмущение певицей разделила и администрация Уфы.