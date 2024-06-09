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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Бузова впервые вышла на публику после скандала с вызывающим нарядом в Уфе

«То ли ещё будет»: Бузова впервые после скандала в Уфе вышла на публику

9 июня 2024, 10:09
Фото: Vk Fest/Vk

Бузова впервые вышла на публику после скандала с вызывающим нарядом в Уфе

Артистка Ольга Бузова выступила на Петербургском международном экономическом форуме, впервые появившись на публике после разгоревшегося недавнего скандала. Как пишут СМИ, певица выступила на закрытой части мероприятия в рамках форума.
Сюжет
ПМЭФ

Своё представление певица начала с цитаты из собственной песни.

—…То ли ещё будет. Это мой Гамбит! — продекламировала Бузова.
В Уфе хотят принять стандарты для костюмов после скандала с полуголой Бузовой
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Напомним, ранее выступление артистски на VK Fest в столице Башкирии вызвало широкий резонанс. Общественники и чиновники принялись отчитывать певицу за появление на фестивале в вызывающем наряде 1 июня — в День защиты детей, притом что само мероприятие к празднику формально приурочено не было.

Депутаты парламента Башкирии на волне негодования решили «протолкнуть» закон о стандартах для костюмов на публичных выступлениях.

Ранее шоумен Стас Барецкий признавался, что скандальные одеяния подарил певице именно он.

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