«То ли ещё будет»: Бузова впервые после скандала в Уфе вышла на публику

Напомним, ранее выступление артистски на VK Fest в столице Башкирии вызвало широкий резонанс. Общественники и чиновники принялись отчитывать певицу за появление на фестивале в вызывающем наряде 1 июня — в День защиты детей, притом что само мероприятие к празднику формально приурочено не было.