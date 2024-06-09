«То ли ещё будет»: Бузова впервые после скандала в Уфе вышла на публику

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Своё представление певица начала с цитаты из собственной песни.
—…То ли ещё будет. Это мой Гамбит! — продекламировала Бузова.
Напомним, ранее выступление артистски на VK Fest в столице Башкирии вызвало широкий резонанс. Общественники и чиновники принялись отчитывать певицу за появление на фестивале в вызывающем наряде 1 июня — в День защиты детей, притом что само мероприятие к празднику формально приурочено не было.
Депутаты парламента Башкирии на волне негодования решили «протолкнуть» закон о стандартах для костюмов на публичных выступлениях.
Ранее шоумен Стас Барецкий признавался, что скандальные одеяния подарил певице именно он.