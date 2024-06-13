После позора в Уфе Бузова исправилась в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
На сцене Бузова появилась в чёрном комбинезоне с прозрачными нарукавниками. В день выступления артистка также выложила в своём Telegram-канале публикацию-поздравление с Днём России и сопроводила его четверостишьем из произведения Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять».
— С Днём России. Счастлива жить и творить в своей великой стране. Процветания нам всем и богатырского здоровья, — написала Бузова.
Напомним, широкий резонанс ранее вызвало выступление певицы на VK Fest в Уфе. Общественность и ряд крупных чиновников возмутил вызывающий образ Бузовой на концерте, проходившем в День защиты деней. При этом само мероприятие к празднику приурочено не было и имело возрастное ограничение.