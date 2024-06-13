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После позора в Уфе Бузова исправилась в Новосибирске

После позора в Уфе Бузова исправилась в Новосибирске

13 июня 2024, 05:25
Фото: super.ru
Под взором общественности после скандала в Уфе продолжает находиться артистка Ольга Бузова. В этот раз поводом для обсуждения стал образ певицы на выступлении в Новосибирске. Отмечается, что в этот раз её концертный облик оказался более сдержанным, чем в столице Башкирии.

На сцене Бузова появилась в чёрном комбинезоне с прозрачными нарукавниками. В день выступления артистка также выложила в своём Telegram-канале публикацию-поздравление с Днём России и сопроводила его четверостишьем из произведения Фёдора Тютчева «Умом Россию не понять».

— С Днём России. Счастлива жить и творить в своей великой стране. Процветания нам всем и богатырского здоровья, — написала Бузова.
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Напомним, широкий резонанс ранее вызвало выступление певицы на VK Fest в Уфе. Общественность и ряд крупных чиновников возмутил вызывающий образ Бузовой на концерте, проходившем в День защиты деней. При этом само мероприятие к празднику приурочено не было и имело возрастное ограничение.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Музыка#Концерт#Скандал#Новосибирск#Певица#Бузова#Артистка#Звёзды
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