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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем

В Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем

12 июня 2024, 14:02
Фото: Риф Юсупов/ VK.com
Траурная церемония состоялась в Дюртюлях.

В ходе СВО погиб уроженец Дюртюлей Риф Габбасов. Прощание с военнослужащим состоялось во вторник, 11 июня на его малой родине.

Фото: Риф Юсупов/ VK.com

Вспоминая погибшего, Юсупов отмечает такие его личные качества: доброжелательность, отзывчивость и дружелюбие. Подчеркивается, что мужчина принял решение отправиться на СВО, несмотря на свой солидный возраст.

Родные и близкие, по словам главы администрации города, запомнят его верным отцом, другом и сыном; человеком, ценившим справедливость и поступавшим обдуманно.

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#Общество#Башкирия#Башкортостан#Новости Башкирии#Военнослужащий#СВО#Дюртюли
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