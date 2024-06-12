В Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В ходе СВО погиб уроженец Дюртюлей Риф Габбасов. Прощание с военнослужащим состоялось во вторник, 11 июня на его малой родине.
Вспоминая погибшего, Юсупов отмечает такие его личные качества: доброжелательность, отзывчивость и дружелюбие. Подчеркивается, что мужчина принял решение отправиться на СВО, несмотря на свой солидный возраст.
Родные и близкие, по словам главы администрации города, запомнят его верным отцом, другом и сыном; человеком, ценившим справедливость и поступавшим обдуманно.