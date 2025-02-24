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Дюртюли

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2025
Один из городов Башкирии станет больше
24 февраля, 07:03
«Ладу» закрутило на дороге — пострадали и погибли дальнобойщики
15 января, 17:27
2024
Авария унесла жизни двух женщин в Башкирии
23 декабря 2024, 15:19
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
Региональные санитарные врачи подвели печальные итоги летальной статистики из-за спиртного.
2 сентября 2024, 18:50
Где в Башкирии жить хорошо
20 августа 2024, 04:34
В Башкирии простились с погибшим на СВО добровольцем
Траурная церемония состоялась в Дюртюлях.
12 июня 2024, 14:02
На трассе в Башкирии придется делать крюк в 6 км
4 июня 2024, 05:33
Первый пролёт был забетонирован на мосту трассы М-12 Дюртюли — Ачит в Башкирии
3 мая 2024, 11:47
2023
Рабочие из московской компании, получающей миллиардные подряды, пострадали в Башкирии
В прошлом году фирма зафиксировала рекордную прибыль.
28 ноября 2023, 07:40
Трассу из Башкирии до Екатеринбурга продлят до Тюмени
Постановление о нововведениях подписал Мишустин.
2 ноября 2023, 09:58
Состояние улицы в честь генерала Шаймуратова в Башкирии сочли неудовлетворительным
2 ноября 2023, 09:31
Выявлен самый безработный город Башкирии
Минтруд Башкирии провёл исследования и оценил уровень безработицы по регину. Стали известны данные по состоянию на начало осени.
30 сентября 2023, 06:41

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