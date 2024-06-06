mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Курай из «Бредли» сделали бойцы СВО из Башкирии

Курай из «Бредли» сделали бойцы СВО из Башкирии

6 июня 2024, 12:59
Фото: «Интерфакс», Юлия Максютова
Башкирские бойцы превратили деталь подбитой американской боевой машины пехоты в символ национальной культуры.

В Зилаирском районе Башкирии бойцы «Боевого братства» создали необычный музыкальный инструмент — курай, изготовленный из трубки системы охлаждения трофейной БМП М2 Bradley. Этот инструмент — символ единства, памяти и национального достоинства в регионе.

Курай — это не просто музыкальный инструмент для башкирского народа. Он является частью культурного наследия, символизирующий силу, духовность и традиции. Именно поэтому создание курая из такой особенной детали как трубка системы охлаждения трофейной БМП M2 Bradley приобретает особое значение.

Руководитель Зилаирского отделения «Боевого братства» Венер Якупов поделился информацией о процессе создания этого уникального инструмента. Ребята участвуют в спецоперациях под позывными «Слон» и «Сармат», где им удалось подбить западную вражескую технику. Найдя нужную деталь — трубку системы охлаждения, они решили создать курай. Это произведение передали в фонд Республиканского музея Боевой Славы как символ памяти и героизма.

Директор музея Ильшат Утяев отмечает, что в учреждении теперь два курая — один из времен Великой Отечественной войны и другой из полей СВО. Оба инструмента были созданы с использованием материалов со служебных полей башкирских военных.

Читайте также:
Необычный оберег взял на СВО боец из БашкирииВ мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Башкирия#Башкортостан#Великая Отечественная война#Новости Башкирии#Новости Уфы#Курай#СВО#Участники СВО
Подпишитесь
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
Сегодня, 12:42
Отключение света в Уфе превратилось в уголовку
Сегодня, 10:15
Погода в Уфе готовит сюрпризы
Сегодня, 09:52
Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять
Сегодня, 09:17
Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе
Сегодня, 09:03
Певец из Башкирии шокировал интервью
Сегодня, 08:51
"