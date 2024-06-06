Курай из «Бредли» сделали бойцы СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Зилаирском районе Башкирии бойцы «Боевого братства» создали необычный музыкальный инструмент — курай, изготовленный из трубки системы охлаждения трофейной БМП М2 Bradley. Этот инструмент — символ единства, памяти и национального достоинства в регионе.
Курай — это не просто музыкальный инструмент для башкирского народа. Он является частью культурного наследия, символизирующий силу, духовность и традиции. Именно поэтому создание курая из такой особенной детали как трубка системы охлаждения трофейной БМП M2 Bradley приобретает особое значение.
Руководитель Зилаирского отделения «Боевого братства» Венер Якупов поделился информацией о процессе создания этого уникального инструмента. Ребята участвуют в спецоперациях под позывными «Слон» и «Сармат», где им удалось подбить западную вражескую технику. Найдя нужную деталь — трубку системы охлаждения, они решили создать курай. Это произведение передали в фонд Республиканского музея Боевой Славы как символ памяти и героизма.
Директор музея Ильшат Утяев отмечает, что в учреждении теперь два курая — один из времен Великой Отечественной войны и другой из полей СВО. Оба инструмента были созданы с использованием материалов со служебных полей башкирских военных.