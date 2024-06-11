ЧП на Сабантуе в Башкирии попало на видео

На видео, которое успела снять болельщица, видно, как скакуны на высокой скорости несутся по треку на Сабантуе в Хайбуллинском районе. Внезапно, по неизвестной причине, две лошади резко дернулись и выбросили наездников из седла. Молодые люди с ужасом слетели под копыта других скачущих коней.