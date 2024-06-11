mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

ЧП на Сабантуе в Башкирии попало на видео

ЧП на Сабантуе в Башкирии попало на видео

11 июня 2024, 10:53
Фото: Vk.ru/Администрация Хайбулинского района
Во время конных скачек на Сабантуе в Хайбуллинском районе Башкирии, две лошади неожиданно сбросили своих наездников прямо во время забега, сообщают очевидцы.

На видео, которое успела снять болельщица, видно, как скакуны на высокой скорости несутся по треку на Сабантуе в Хайбуллинском районе. Внезапно, по неизвестной причине, две лошади резко дернулись и выбросили наездников из седла. Молодые люди с ужасом слетели под копыта других скачущих коней.

Никто не пострадал. Наездникам удалось быстро подняться и отбежать в безопасное место. Причиной падения, как предполагают очевидцы, стала испуганность животных.

Происшествие вызвало небольшой переполох среди зрителей, но соревнования не были остановлены. Упавшие наездники были осмотрены медработниками и не обнаружили никаких серьезных травм.

В администрации района пока не комментируют, как эта ситуация произошла и будут ли приниматься необходимые меры защиты для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Уже известно, что власти других районов Башкирии рассматривают варианты отмены скачек на предстоящих Сабантуях.

Читайте также:
Жуткий ливень смыл деревню в БашкирииМэру внесли представление за обвал дома на машины в БашкирииМашинист попал в смертельную ловушку в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сабантуй
Подпишитесь
Стала известна предварительная причина гибели строителей в Уфе
Сегодня, 14:16
В Уфе начались проблемы из-за «украинского» бордюра
Сегодня, 10:18
«Вопрос даже не стоит»: перерасчёта пострадавшим от порыва трубы в Башкирии не будет
Сегодня, 09:53
Власти Уфы нашли лекарство от пробок
Сегодня, 09:31
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Сегодня, 09:22
Секреты и лайфхаки игры Hamster Kombat (16+)
Вчера, 15:30
"