ЧП на Сабантуе в Башкирии попало на видео

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На видео, которое успела снять болельщица, видно, как скакуны на высокой скорости несутся по треку на Сабантуе в Хайбуллинском районе. Внезапно, по неизвестной причине, две лошади резко дернулись и выбросили наездников из седла. Молодые люди с ужасом слетели под копыта других скачущих коней.
Никто не пострадал. Наездникам удалось быстро подняться и отбежать в безопасное место. Причиной падения, как предполагают очевидцы, стала испуганность животных.
Происшествие вызвало небольшой переполох среди зрителей, но соревнования не были остановлены. Упавшие наездники были осмотрены медработниками и не обнаружили никаких серьезных травм.
В администрации района пока не комментируют, как эта ситуация произошла и будут ли приниматься необходимые меры защиты для предотвращения таких ситуаций в будущем.
Уже известно, что власти других районов Башкирии рассматривают варианты отмены скачек на предстоящих Сабантуях.