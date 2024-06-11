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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Жуткий ливень смыл деревню в Башкирии

Жуткий ливень смыл деревню в Башкирии

11 июня 2024, 08:38
Фото: Соцсети
Сильные ливни обрушились на Башкирию, приведя к катастрофическим последствиям в деревне Галиакберово Бурзянского района. По словам местных жителей, деревня оказалась затопленной, а дороги завалены обломками деревьев.

Сильные дожди, которые обрушились на Бурзянский район, принесли серьезные неприятности жителям деревни Галиакберово. Вода затопила улицы, земля стала болотом, а посевы были уничтожены. В социальных сетях появилось видео, отражающее масштаб бедствия.

— Тракторы работали нон-стоп для расчистки дорог от завалов и обломков, — сообщает местная жительница Гузель.

Так же известно, что разряд молнии поразил двух коров из местного хозяйства. Пастушья животные погибли мгновенно под напором электричества во время непогоды.

Затопленные улицы, уничтоженные грядки и погибший скот — вот последствия стихии. Местные власти уже приступили к оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

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