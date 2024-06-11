Жуткий ливень смыл деревню в Башкирии

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сильные дожди, которые обрушились на Бурзянский район, принесли серьезные неприятности жителям деревни Галиакберово. Вода затопила улицы, земля стала болотом, а посевы были уничтожены. В социальных сетях появилось видео, отражающее масштаб бедствия.
— Тракторы работали нон-стоп для расчистки дорог от завалов и обломков, — сообщает местная жительница Гузель.
Так же известно, что разряд молнии поразил двух коров из местного хозяйства. Пастушья животные погибли мгновенно под напором электричества во время непогоды.
Затопленные улицы, уничтоженные грядки и погибший скот — вот последствия стихии. Местные власти уже приступили к оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим.