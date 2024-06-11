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Машинист попал в смертельную ловушку в Башкирии

Машинист попал в смертельную ловушку в Башкирии

11 июня 2024, 07:04
Фото: 1MI
На подземном руднике «Юбилейный» в Башкирии 39-летний машинист погиб, попав под ковш шахтной погрузочно-доставочной машины (ПДМ).

Инцидент произошел 10 июня в ночную смену. Машинист выполнял работы по отгрузке руды с применением дистанционно управляемой ПДМ. В какой-то момент его придавило ковшом к борту выработки. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в Республике Башкортостан уже начали расследование этого несчастного случая.

— Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, определить возможные причины такой трагической развязки. Каждый аспект работы на подземных рудниках требует строжайшего контроля и безопасности — это единственный способ предотвращения подобных происшествий, — комментируют ведомства.

В пресс-службе предприятия прокомментировали ситуацию.

— Пресс-служба Юбилейного подземного рудника подтверждает факт гибели машиниста погрузочно-доставочной машины 1985 года рождения. По предварительным данным, 10 июня 2024 года около 05.10 при проведении подземных горных работ мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Руководство предприятия и весь коллектив выражают самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь. В настоящее время на предприятии сформирована специальная комиссия, которая установит причины и обстоятельства произошедшего. Представители предприятия оказывают правоохранительным и надзорным органам полное содействие в расследовании, — комментирует пресс-служба предприятия.
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