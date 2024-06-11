Машинист попал в смертельную ловушку в Башкирии

Руководство предприятия и весь коллектив выражают самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь.

В настоящее время на предприятии сформирована специальная комиссия, которая установит причины и обстоятельства произошедшего. Представители предприятия оказывают правоохранительным и надзорным органам полное содействие в расследовании, — комментирует пресс-служба предприятия.