Машинист попал в смертельную ловушку в Башкирии

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Инцидент произошел 10 июня в ночную смену. Машинист выполнял работы по отгрузке руды с применением дистанционно управляемой ПДМ. В какой-то момент его придавило ковшом к борту выработки. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в Республике Башкортостан уже начали расследование этого несчастного случая.
— Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, определить возможные причины такой трагической развязки. Каждый аспект работы на подземных рудниках требует строжайшего контроля и безопасности — это единственный способ предотвращения подобных происшествий, — комментируют ведомства.
В пресс-службе предприятия прокомментировали ситуацию.
— Пресс-служба Юбилейного подземного рудника подтверждает факт гибели машиниста погрузочно-доставочной машины 1985 года рождения. По предварительным данным, 10 июня 2024 года около 05.10 при проведении подземных горных работ мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Руководство предприятия и весь коллектив выражают самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана всесторонняя помощь. В настоящее время на предприятии сформирована специальная комиссия, которая установит причины и обстоятельства произошедшего. Представители предприятия оказывают правоохранительным и надзорным органам полное содействие в расследовании, — комментирует пресс-служба предприятия.