Потанину предложили возглавить попечительский совет Центрального университета

Отмечается, что университет является первым в России, работающим по модели STEM и созданным при участии крупнейших российских компаний, таких как Т-Банк, «Норникель», «Росатом», Газпромбанк, МТС, «Сибур» и других. Задача университета и его партнеров состоит в том, чтобы удовлетворить растущий спрос на высококвалифицированные кадры в ключевых технологических отраслях.