Куда лететь летом: бархатная Турция или сталинский Сухуми

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Сложности с оплатой отдыха и неопределенность затормаживают туристический поток в Турцию, говорят эксперты. В стране сложности с приемом карты «МИР», да и отели, кажется, уже не справляются с наплывом отдыхающих. И это, конечно, сказывается на стоимости отдыха.
Тем временем бронирование гостиниц в Абхазии увеличивается, море там Черное, а аэропорт находится в Сочи. Лариса живет в Абхазии и говорит «Новым известиям», что пока отдыхающих в городе не видно, но планировался туристический бум. Лариса из Сухуми не замечает приезжих туристов. В тоже время, город ждет гостей. Так, в Сухуми восстанавливают сталинские санатории в ампирном стиле.
Куда полететь отдыхать и сколько за это придется отдать — в материале «Новых известий».