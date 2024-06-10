Куда лететь летом: бархатная Турция или сталинский Сухуми

Тем временем бронирование гостиниц в Абхазии увеличивается, море там Черное, а аэропорт находится в Сочи. Лариса живет в Абхазии и говорит «Новым известиям», что пока отдыхающих в городе не видно, но планировался туристический бум. Лариса из Сухуми не замечает приезжих туристов. В тоже время, город ждет гостей. Так, в Сухуми восстанавливают сталинские санатории в ампирном стиле.