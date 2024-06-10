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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Куда лететь летом: бархатная Турция или сталинский Сухуми

Куда лететь летом: бархатная Турция или сталинский Сухуми

10 июня 2024, 06:39
Фото: 1MI
В 2021 году 25 миллионов россиян выбрали отдых за границей. Турция была основным направлением для отдыха граждан России с начала 2000-х, но сейчас ситуация меняется. Куда сейчас смотрит курортный вектор у наших соотечественников?
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Отдых

Сложности с оплатой отдыха и неопределенность затормаживают туристический поток в Турцию, говорят эксперты. В стране сложности с приемом карты «МИР», да и отели, кажется, уже не справляются с наплывом отдыхающих. И это, конечно, сказывается на стоимости отдыха.

Тем временем бронирование гостиниц в Абхазии увеличивается, море там Черное, а аэропорт находится в Сочи. Лариса живет в Абхазии и говорит «Новым известиям», что пока отдыхающих в городе не видно, но планировался туристический бум. Лариса из Сухуми не замечает приезжих туристов. В тоже время, город ждет гостей. Так, в Сухуми восстанавливают сталинские санатории в ампирном стиле.

Куда полететь отдыхать и сколько за это придется отдать — в материале «Новых известий».

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#Юлия Литвиненко#Россия#Турция#Отдых#Туристы#Сухуми
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