Смерч в Башкирии попал на видео

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В субботу, 8 июня, в Башкирии разгулялась стихия. В регионе и соседних областях бушевал сильный ветер. Местами стихия принимала угрожающий облик смерча. Свидетели такого не упустили момент и запечатлели приволжское торнадо на видео. Эффектными кадрами они делятся в соцсетях.
Напомним, местные власти уже начали оценку ущерба. По последним официальным данным, в списке потерь: несколько электроопор и дорожных знаков, «ГАЗель», легковушка, помещение автозаправки и шлагбаум.