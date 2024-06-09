Смерч в Башкирии попал на видео

В субботу, 8 июня, в Башкирии разгулялась стихия. В регионе и соседних областях бушевал сильный ветер. Местами стихия принимала угрожающий облик смерча. Свидетели такого не упустили момент и запечатлели приволжское торнадо на видео. Эффектными кадрами они делятся в соцсетях.