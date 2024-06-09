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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Смерч в Башкирии попал на видео

Смерч в Башкирии попал на видео

9 июня 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
Свидетели приволжского торнадо охотно делятся впечатляющими кадрами в соцсетях.

В субботу, 8 июня, в Башкирии разгулялась стихия. В регионе и соседних областях бушевал сильный ветер. Местами стихия принимала угрожающий облик смерча. Свидетели такого не упустили момент и запечатлели приволжское торнадо на видео. Эффектными кадрами они делятся в соцсетях.

Видео: vk.com
Видео: Изображение Midjourney

Напомним, местные власти уже начали оценку ущерба. По последним официальным данным, в списке потерь: несколько электроопор и дорожных знаков, «ГАЗель», легковушка, помещение автозаправки и шлагбаум.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Башкортостан#Россия#Ветер#Соцсети#Ущерб#Смерч
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