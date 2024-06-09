На площадке ПМЭФ-2024 состоялось выступление Молодежного хора Исаакиевского собора

Участники хора — девушки и юноши в возрасте от 28 до 35 лет. Они регулярно принимают участие в богослужениях собора, активно дают концерты, в их послужном списке уже несколько знаковых выступлений на знаменитых российских площадках, международных конкурсах и фестивалях.