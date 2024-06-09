На площадке ПМЭФ-2024 состоялось выступление Молодежного хора Исаакиевского собора

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:47
Мероприятие было проведено в рамках молодежного дня ПМЭФ-2024 при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиапартнёра форума — группы компаний «Райт Аутдор Медиа». В качестве информационного партнёра Петербургского международного экономического форума традиционно выступил холдинг 1MI.
Молодежный хор Исаакиевского собора был сформирован 14 октября 2021 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, пишет 56orb.ru.
Участники хора — девушки и юноши в возрасте от 28 до 35 лет. Они регулярно принимают участие в богослужениях собора, активно дают концерты, в их послужном списке уже несколько знаковых выступлений на знаменитых российских площадках, международных конкурсах и фестивалях.
Художественным руководителем, а также дирижёром Молодежного хора Исаакиевского собора является Лариса Христич.
Представитель группы компаний «Райт Аутдор Медиа» дал следующий комментарий:
«Формирование нравственного кода лежит через молодежь. Символично, что Молодежный хор Исаакиевского собора выступает именно в молодежный день ПМЭФ. Мы благодарим Фонд Росконгресс за возможность быть услышанными и сопричастными общей государственной повестке».