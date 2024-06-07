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Updated Сегодня, 14:51

РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» будут сотрудничать в сфере утилизации ТКО

РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» будут сотрудничать в сфере утилизации ТКО

7 июня 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Очередное трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами было подписано в рамках ПМЭФ-2024.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

После подписания договора Буцаев рассказал о сложности утилизации ОЭЭО. Дело в том, что они содержат металлы, пластик и достаточно часто опасные компоненты. Обработка и переработка таких отходов требует системного подхода. Также он назвал будущий комплекс в Свердловской области высокотехнологичным и отвечающим задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишет tagilcity.ru.

Глава региона заявил, что это соглашение нацелено на совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. Речь в нём идёт прежде всего о совместной реализации инвестпроекта.

Соглашение подразумевает проработку мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры по сбору ОЭЭО, а также увеличению отбора такой фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.

Павел Морозов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что сторонам — участницам соглашения предстоит работать над налаживанием эффективного механизма сбора и сортировки отходов электроники. Он отметил, что компания имеет необходимый опыт в данном направлении, который будет применяться в этом и других регионах России.

Напомним, РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня 2024 года.

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