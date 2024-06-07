РЭО, Свердловская область и «Акрон Холдинг» будут сотрудничать в сфере утилизации ТКО

Павел Морозов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что сторонам — участницам соглашения предстоит работать над налаживанием эффективного механизма сбора и сортировки отходов электроники. Он отметил, что компания имеет необходимый опыт в данном направлении, который будет применяться в этом и других регионах России.