Денис Сафин: Комфортные условия труда хорошо отражаются на производительности

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В мае работники предприятия перевыполнили план на полторы тысячи тонн, достигнув показателя 54 плавки за сутки с использованием двух гибких модульных печей, пишет 56orb.ru.
На сегодняшний день на «Уральской Стали» активно ведется обновление бытовых помещений. В нескольких цехах планируется создание новых душевых, гардеробных и столовых. Также продвигается ремонт в залах для сменно-встречных собраний. В числе первых работы завершатся в управлении железнодорожного транспорта. Там заменены полы, стены и потолки, установлены новые кондиционеры и системы освещения. В электросталеплавильном цехе завершена реконструкция актового зала.
Денис Сафин подчеркнул, что обеспечение комфортных условий труда — это одна из важнейших задач руководства комбината. Он отметил, что глубоко уважает труд работников и делает все необходимое, чтобы ремонт бытовых помещений проходил как можно быстрее и качественнее.
При этом Денис Сафин подчеркнул, что нельзя решить все накопившиеся за десятилетия проблемы в сжатые сроки. Все-таки на многих объектах капремонт не проводился с момента постройки, а в некоторых случаях приходится сносить старые здания и строить новое. Тем не менее глава предприятия заявил, что к работе подключены разные подрядчики, чтобы ускорить процесс. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем на комбинате будет образцовый порядок.
В этом году на предприятии планируется отремонтировать более 7,5 тысячи квадратных метров непроизводственных помещений. В самом Новотроицке идет активное строительство жилого комплекса для работников комбината, в котором предусмотрено около 500 квартир в двух зданиях.
«Новотроицк меняется, для нас это не просто слова. Это будет современный комплекс с двором без машин. Параллельно мы согласовываем жилищную программу для сотрудников, которую вскоре представим на комбинате. Будем ориентироваться на нужды наших сотрудников, прежде всего молодых специалистов», — рассказал Денис Сафин во время посещения стройплощадки.
Кроме того, Денис Сафин рассказал, что название для нового жилого комплекса может предложить любой желающий.