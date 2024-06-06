Денис Сафин: Комфортные условия труда хорошо отражаются на производительности

При этом Денис Сафин подчеркнул, что нельзя решить все накопившиеся за десятилетия проблемы в сжатые сроки. Все-таки на многих объектах капремонт не проводился с момента постройки, а в некоторых случаях приходится сносить старые здания и строить новое. Тем не менее глава предприятия заявил, что к работе подключены разные подрядчики, чтобы ускорить процесс. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем на комбинате будет образцовый порядок.