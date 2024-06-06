Буцаев: ЭЗЦ нуждается в 100 тысячах специалистов до 2030 года

Буцаев рассказал о предстоящем изменении в сырьевом секторе, связанном с развитием циркулярной экономики. По его мнению, вторичное сырье должно занять место традиционных материалов, а для этого необходимо субсидировать его стоимость, чтобы она не сильно отличалась от цены оригинального сырья. Источником финансирования могут стать средства от экосбора, осуществляемого в рамках расширенной ответственности производителей.