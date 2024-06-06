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Буцаев: ЭЗЦ нуждается в 100 тысячах специалистов до 2030 года

Буцаев: ЭЗЦ нуждается в 100 тысячах специалистов до 2030 года

6 июня 2024, 16:26
Фото: reo.ru
По прогнозам РЭО, к 2030 году для развития экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) потребуется около 100 тысяч специалистов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на сессии «Экологические горизонты — 2030: инвестиции в циркулярность».

По словам Буцаева, необходимы профессионалы различных областей ЭЗЦ: юриспруденции, финансов, экономики и технологий. Об этом сообщает 56orb.ru.

Три года назад РЭО создал консорциум для научно-методического обеспечения перехода к ЭЗЦ, чтобы подготовить нужные кадры. В его состав вошли около 40 российских учебных заведений — университетов и профучилищ, которые обучают специалистов по программам РЭО.

Буцаев рассказал о предстоящем изменении в сырьевом секторе, связанном с развитием циркулярной экономики. По его мнению, вторичное сырье должно занять место традиционных материалов, а для этого необходимо субсидировать его стоимость, чтобы она не сильно отличалась от цены оригинального сырья. Источником финансирования могут стать средства от экосбора, осуществляемого в рамках расширенной ответственности производителей.

Буцаев отметил, что при создании предприятий для ЭЗЦ в течение пяти — семи лет основные инвестиции из экосбора будут уже вложены. В дальнейшем сбор должен стать постоянным и регулярно пополняемым фондом, который необходим для компенсации операционных затрат ЭЗЦ. Такой подход позволит удерживать цены на вторсырье на уровне, конкурентоспособном с оригинальным сырьем.

#Общество
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