B2B-маркетплейсы как мост к полному импортозамещению строительных товаров

Проведенный анализ закупаемых материалов на площадке показал, что за период с 2022 по 2024 год произошло полное импортозамещение в таких товарных категориях как метизы и электробензоинструмент — ранее до 100% объемов закупок приходилось на товары зарубежных производителей. Объем закупок российского лифтового оборудования за аналогичный период вырос в среднем с 10 до 50%, до 80% увеличился спрос на инженерно-технические, электротехнические и отделочные материалы, также наращиваются объемы продаж медицинского оборудования отечественного производства, однако больший процент на данный момент принадлежит китайским и индийским производителям.