Центробанк зарегистрировал два облигационных выпуска РЭО на 1,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что регистрация выпусков ценных бумаг состоялась 3 июня 2024 года. Ранее наблюдательный совет компании утвердил финансирование двух объектов размещения отходов в Республике Дагестан. Речь идет о сумме 1,8 млрд рублей. Привлеченные за счет выпуска облигаций ППК «РЭО» средства будут предоставлены инвестору для реализации проектов, пишет newstracker.ru.
В РЭО рассказали, что были зарегистрированы выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Для предоставления средств Российский экологический оператор размещает целевые выпуски облигаций на сумму 1,845 млрд рублей.
РЭО использует утвержденную правительством меру поддержки по предоставлению льготных займов за счет средств от размещения облигаций. Об этом напомнил Сергей Королев, заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО. Он также отметил, что субсидирование части купонного дохода облигаций позволяет приостановить темпы роста тарифов.
Объекты размещения отходов, которые построят на территории Республики Дагестан, войдут в состав современных КПО. На них будет происходить обработка и утилизация полезных фракций и захоронение не подлежащих переработке отходов, называемых «хвостами». Инвестпроекты реализуются на основе концессий. Новые объекты строятся в Хасавюртовском и Дербентском районах республики.