Центробанк зарегистрировал два облигационных выпуска РЭО на 1,8 млрд рублей

Объекты размещения отходов, которые построят на территории Республики Дагестан, войдут в состав современных КПО. На них будет происходить обработка и утилизация полезных фракций и захоронение не подлежащих переработке отходов, называемых «хвостами». Инвестпроекты реализуются на основе концессий. Новые объекты строятся в Хасавюртовском и Дербентском районах республики.