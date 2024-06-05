КМСП: Офсетный договор позволит заводу алмазного инструмента получить 360 млн рублей

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что программа «выращивания» была инициирована президентом РФ в ходе ПМЭФ-2022. По его словам, только за 2023 год при участии корпорации было утверждено 22 программы «выращивания». При этом по итогам текущего года в КМСП ожидают удвоения их количества.