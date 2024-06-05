КМСП: Офсетный договор позволит заводу алмазного инструмента получить 360 млн рублей

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Договор был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректором «Терекалмаза» Адальби Тлеужевым и исполняющим обязанности гендиректора «Росгео» Сергеем Радьковым. Об этом сообщает ria.ru.
Как отмечается, общая сумма инвестиций по пятилетнему офсетному договору — 360 млн рублей. В документ также были включены инвестиционные обязательства МСП-поставщика на сумму 30 млн рублей. Перед подписанием договора МСП-предприятие участвовало в программе «выращивания» для последующего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года.
В феврале 2024 года на цифровой платформе МСП.РФ проходил отбор среди предприятий МСП для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку отечественного алмазного бурового инструмента для колонкового бурения.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что программа «выращивания» была инициирована президентом РФ в ходе ПМЭФ-2022. По его словам, только за 2023 год при участии корпорации было утверждено 22 программы «выращивания». При этом по итогам текущего года в КМСП ожидают удвоения их количества.
Александр Исаевич добавил, что уже заключено 7 офсетных договоров с МСП-поставщиками на сумму более 3,6 млрд рублей. Вместе с тем совокупный объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие своего производства превысил 1 млрд рублей.