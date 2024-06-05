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Исаевич: Почти 28,5 тыс. представителей МСП перешли в более высокую категорию бизнеса

Исаевич: Почти 28,5 тыс. представителей МСП перешли в более высокую категорию бизнеса

5 июня 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
По итогам прошлого года 28,5 тысячи малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса. Из них 26 тысяч компаний перешли из микро- в малый бизнес, 900 — из микро- в средний, а 876 выросли из МСП в крупный бизнес.

Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2024.

По его словам, с апреля 2023 по апрель 2024 года количество субъектов МСП, перешедших в более высокую категорию, увеличилось на 2,6% по сравнению с предыдущим периодом, пишет tass.ru.

Наибольшая доля переходов в более высокую категорию наблюдается в Мордовии, КЧР, Тыве, Магаданской и Пензенской областях. Это в основном компании из строительного сектора, ресторанного бизнеса, доставки продуктов и неспециализированной оптовой торговли.

По отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП лидируют Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее следуют Чукотка, Приморье и Ульяновская область.

Наибольший прирост переходов из микро- в средний бизнес продемонстрировали Чечня (500%), Карелия, Ивановская и Сахалинская области (по 200%). В рейтинг также вошли Пермский край (175%), Тульская область (167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (по 150%).

Чукотка возглавила рейтинг по темпам роста количества переходов из микро- в малый бизнес с приростом 350%. По годовому приросту числа переходов из малого в средний бизнес среди всех субъектов РФ лидируют Чувашия (400%) и Хабаровский край (325%).

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