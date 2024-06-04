Сбер назвал ситуацию с мошенниками из Украины критической

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По данным Сбера, за прошлый год мошенники похитили у граждан России свыше 250 миллиардов рублей. Кузнецов отметил, что на Украине функционирует около 350–400 мошеннических кол-центров, причем около 40% украденных средств направляется на финансирование ВСУ, передает iz.ru.
Зампред правления подчеркнул, что доля киберпреступлений среди всех преступлений достигла 38%, что делает ситуацию крайне тревожной. Согласно последним исследованиям, россияне больше всего боятся стать жертвами террористов и телефонных мошенников, что затрагивает не только их финансовую безопасность, но и психическое здоровье.
Отмечается, что телефонным мошенникам доверяет примерно 1% граждан, а это означает, что ежедневно около 200 тысяч человек могут стать их жертвами. Чаще всего мошенники используют тактику запугивания, утверждая, что человек может потерять свои средства.
Для обмана преступники массово используют электронные SIM-карты (eSIM), что позволяет им обзванивать большое количество граждан. Они также применяют SIM-боксы, с помощью которых можно одновременно звонить на сотни и тысячи номеров с помощью роботов.
Кузнецов напомнил, что по российским законам иностранцы могут покупать SIM-карты без паспорта, используя ID-карту. Он считает, что SIM-карты должны продаваться только по паспорту, чтобы можно было фиксировать и проверять данные покупателя.
Вопросы борьбы с телефонным мошенничеством будут обсуждаться на ПМЭФ-2024, где соберутся эксперты, представители государственных структур, бизнеса и общественных организаций.