mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

«Постоянная работа над системой»: кто меняет стройотрасль России

«Постоянная работа над системой»: кто меняет стройотрасль России

4 июня 2024, 15:24
Фото: Пресс-служба «Аметист Капитал»
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году довести обеспеченность граждан жилплощадью до 33 кв. м на человека. В современном мире достичь таких высоких плановых показателей практически невозможно без специализированных IT-решений.

Опыт Москвы показывает, что «использование информационных технологий в строительстве позволяет сократить на 19% сроки реализации проектов и на 23% — стоимость строительства», — такой статистикой поделились в градостроительном комплексе Москвы. О технологиях — в материале редакции.

Согласно экспертной оценке, в 2023 году обеспеченность жильем в России составляла 28,2 кв. м на человека. Чтобы достичь показателей, которые поставил президент, необходимо увеличить объемы и скорость ввода жилья. Участники рынка: девелоперы, генпдрядчики, проектировщики отмечают, что это реально. Впрочем, для этого нужны не только спрос населения, благоприятная экономическая обстановка, обеспеченность материалами и квалифицированными кадрами, но и IT-решения, которые позволят автоматизировать строительные процессы.

Этим занимается ряд отечественных компаний, в том числе команда цифровой платформы «Экзон», которая бъединяет всех участников процесса строительства, охватывая каждый его этап от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Экосистема позволяет работать с документацией, вести планирование, контролировать качество работ и передавать данные в различные государственные информационные системы. О том, насколько успешно, полезно и востребовано такое решение, лучше всего говорят финансовые показатели.

В независимом рейтинге роста выручки компаний-создателей IT-решений для стройотрасли, составленного экспертами «Цифрового строительства», «Экзон» занял первое место. В прошлом году выручка компании выросла на 36,5% и достигла 678,26 млн рублей, при этом чистая прибыль зафиксировалась на уровне 221,78 млн. За это же время число пользователей экосистемы выросло в пять раз — до 30 тысяч присоединившихся к платформе.

«Хорошие финансовые результаты за прошедший год — следствие постоянной работы над системой с регулярными обновлениями. Динамичное развитие продукта следует за динамичным развитием отрасли — команда „Экзон“ постоянно изучает нормативную базу, модернизирует систему под задачи клиента, планирует развитие в виде создания новых модулей», — заявил технический директор продукта Артём Мясников.

Генеральный директор «Аметист Капитал», куда входит «Экзон», Андрей Тян станет одним из участников Санкт-Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня 2024 года.

Подпишитесь
Пушистый пленник из Уфы стал героем мемов
Сегодня, 12:16
Путину жалуются на варварство в Башкирии
Сегодня, 05:01
В Башкирии ожидается шквалистый ветер и град
Сегодня, 04:44
Бузова в Уфе подложила «свинью» всей эстраде России
Сегодня, 04:42
Для мечети «Ар-Рахим» завозят тот же мрамор, из которого был сделан упавший минарет
Вчера, 16:47
В деле о продаже имущества «Башспирта» найдены нестыковки
Вчера, 12:24
"