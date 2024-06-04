Миронов сделал в Уфе важное заявление

Фестиваль театров малых городов России превратил Уфу в центральную точку для любителей театра со всей страны, отметил новоявленный Народный артист Башкирии. Представления лучших трупп из различных уголков России погрузили как гостей, так и местных жителей в атмосферу неповторимого театрального мира. Уфа стала не только светящейся столицей Башкортостана, но и эпицентром культурных событий.