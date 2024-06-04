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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Трассу в Башкирии залила невинная кровь

Трассу в Башкирии залила невинная кровь

4 июня 2024, 06:46
Фото: Честный репортаж
На трассе в Нуримановском районе такси на полном ходу столкнулось с лосем. От полученных травм дикое испуганное животное скончалось на месте.

Нуримановский район обычно славится своей живописной природой и спокойствием. Однако, вчера все изменилось: на трассе случилась страшная авария. Водитель такси не заметил лосенка, который выскочил на дорогу из-за поворота. Столкновение было неизбежным, и от полученных травм лось скончался на месте.

Это происшествие также потребовало помощи для водителя такси, который испытал шок от ужасного случая. Очевидцы рассказывали о том, что лоси сейчас активно гуляют по окрестностям и часто выходят к дорогам по ночам.

Известно, что это был всего лишь лосенок — юный представитель этого мощного и величественного животного.

Фото: Честный репортаж
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