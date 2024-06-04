Трассу в Башкирии залила невинная кровь

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Нуримановский район обычно славится своей живописной природой и спокойствием. Однако, вчера все изменилось: на трассе случилась страшная авария. Водитель такси не заметил лосенка, который выскочил на дорогу из-за поворота. Столкновение было неизбежным, и от полученных травм лось скончался на месте.
Это происшествие также потребовало помощи для водителя такси, который испытал шок от ужасного случая. Очевидцы рассказывали о том, что лоси сейчас активно гуляют по окрестностям и часто выходят к дорогам по ночам.
Известно, что это был всего лишь лосенок — юный представитель этого мощного и величественного животного.