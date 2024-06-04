Фестиваль театров малых городов России

Миронов сделал в Уфе важное заявление

В Уфе, на фоне яркого Фестиваля театров малых городов России, произошло знаковое событие — Евгений Миронов был удостоен звания Народного артиста Башкирии, сообщает глава Республики Радий Хабиров.