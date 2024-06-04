Мужчину и женщину увезли из пожара в реанимацию

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В селе Новоабзаково Белорецкого района Башкирии произошло страшное происшествие — жилой дом, принадлежащий трём хозяевам, был охвачен пламенем. В результате пожара мужчина и женщина получили серьезные ожоги, составляющие 90% и 40% поверхности тела, соответственно.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. Они оперативно помогли пострадавшим, передав их медикам для дальнейшей госпитализации. Состояние пострадавших настолько тяжелое, что им потребовалась экстренная реанимация.
Подразделения пожарных активно боролись с огнем, который угрожал не только жизням людей, но и имуществу. По словам свидетелей, в здании проживала многодетная семья, добавляя к страшной трагедии ещё больше напряжения.
Пожар удалось локализовать, благодаря быстрой реакции служб спасения. Открытое горение было ликвидировано на площади около 140 квадратных метров. Специалисты продолжают работу на месте инцидента для выяснения причин возгорания.
Дознаватель МЧС России уже приступил к расследованию случившегося. Пока точная причина пожара остается неизвестной.