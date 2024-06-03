«Пятерочка» собрала для нуждающихся семей более 60 тонн детских товаров

«За два дня марафона нам удалось собрать весомую помощь детям по всей стране. Это очередной раз подтверждает факт, что среди наших гостей очень много неравнодушных людей. Ведь именно они в рамках „Корзины доброты“ приобретают необходимые товары для нуждающихся семей и передают их волонтерам, а мы выступаем в роли оператора проекта. В преддверии Дня защиты детей хочется сказать всем причастным большое спасибо, вместе мы делаем огромный вклад в важное дело», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.