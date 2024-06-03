«Пятерочка» собрала для нуждающихся семей более 60 тонн детских товаров

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Published Сегодня, 09:51
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По итогам акции удалось привлечь 62,2 тонны товаров для 5,2 тыс. семей с детьми.
24 и 25 мая 2024 года жители 69 регионов РФ могли пожертвовать детскую продукцию с длительным сроком годности для малообеспеченных семей. Для этого необходимо было приобрести в «Пятёрочке» товары из рекомендованного списка: детское питание, сладости и сухофрукты, бытовую химию, канцтовары, книги, игрушки и детские средства личной гигиены. После покупки собранная помощь передавалась волонтерам в закассовой зоне. Всего в марафоне приняли участие порядка 1 100 торговых точек.
Волонтёры банка еды «Русь» за короткий срок сформировали свыше 10 тысяч продовольственных наборов. Так, в Башкортостане удалось собрать 258 кг продуктов, из которых волонтеры реализовали 43 набора для 22 нуждающихся семей республики.
Первое место по объёму помощи занял Тульский регион, собрав 8,8 тонны детских товаров. Всего адресную соцподдержку получили порядка 26 тысяч благополучателей.
«За два дня марафона нам удалось собрать весомую помощь детям по всей стране. Это очередной раз подтверждает факт, что среди наших гостей очень много неравнодушных людей. Ведь именно они в рамках „Корзины доброты“ приобретают необходимые товары для нуждающихся семей и передают их волонтерам, а мы выступаем в роли оператора проекта. В преддверии Дня защиты детей хочется сказать всем причастным большое спасибо, вместе мы делаем огромный вклад в важное дело», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.