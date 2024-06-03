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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Археологи обнаружили в Зимбабве новый вид динозавров — Musankwa sanyatiensis

Археологи обнаружили в Зимбабве новый вид динозавров — Musankwa sanyatiensis

3 июня 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
В Зимбабве, на юге Африки, археологи совершили открытие — обнаружили останки ранее неизвестного науке вида динозавров.

На протяжении практически пяти десятилетий в этой стране не удавалось найти следов динозавров. Однако в районе водохранилища Кариба были обнаружены кости завроподоморфа, получившего имя Musankwa sanyatiensis, сообщает newkhakasiya.online.

Несколько лет назад был исследован фрагмент правой задней конечности этого динозавра. Уникальные особенности, значительно отличающиеся от известных видов, позволили ученым предположить, что они имеют дело с новым видом. Этот динозавр мог весить до 400 килограммов и передвигался на двух ногах.

Палеонтологи уверены, что необходимо продолжать раскопки в этом регионе.

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