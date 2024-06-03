Археологи обнаружили в Зимбабве новый вид динозавров — Musankwa sanyatiensis

Несколько лет назад был исследован фрагмент правой задней конечности этого динозавра. Уникальные особенности, значительно отличающиеся от известных видов, позволили ученым предположить, что они имеют дело с новым видом. Этот динозавр мог весить до 400 килограммов и передвигался на двух ногах.