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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В России появляются библиотеки нового типа с арт-пространством

В России появляются библиотеки нового типа с арт-пространством

30 мая 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
В России активно модернизируют библиотеки с целью превратить их в привлекательные места для досуга как городских, так и сельских жителей. Эти усилия уже приносят плоды: появляются библиотеки нового формата, оснащенные современной техникой и арт-пространствами.

Эти библиотеки, называемые модельными, проводят бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Каждая библиотека уникальна по своему проекту. Такие места уже открыты в Каланчаке Херсонской области, Самаре и тульском поселке Новольвовске, передает newkhakasiya.online.

Например, весной этого года в Херсонской области после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, включая молодежь. Для небольшого населенного пункта это весьма достойный показатель. В этом году здесь также обновили книжный фонд.

В Самаре после модернизации одной из библиотек появились арт-объекты по чертежам Леонардо да Винчи и электронный терминал для возврата книг.

В Новольвовске Тульской области после обновления в сельской библиотеке появилось арт-пространство, где проходят выставки местных художников. Здесь также установили шлем виртуальной реальности.

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