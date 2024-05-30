В России появляются библиотеки нового типа с арт-пространством

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Эти библиотеки, называемые модельными, проводят бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Каждая библиотека уникальна по своему проекту. Такие места уже открыты в Каланчаке Херсонской области, Самаре и тульском поселке Новольвовске, передает newkhakasiya.online.
Например, весной этого года в Херсонской области после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, включая молодежь. Для небольшого населенного пункта это весьма достойный показатель. В этом году здесь также обновили книжный фонд.
В Самаре после модернизации одной из библиотек появились арт-объекты по чертежам Леонардо да Винчи и электронный терминал для возврата книг.
В Новольвовске Тульской области после обновления в сельской библиотеке появилось арт-пространство, где проходят выставки местных художников. Здесь также установили шлем виртуальной реальности.