ВТБ запустил основной этап интеграции «Открытия»

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Как пишет inkazan.ru, в России в конце декабря 2022 года объявили о том, что ВТБ купил банк «Открытие». С этого момента объединили банкоматную сеть двух банков, запустили цессию кредитов, а услуги ВТБ стали доступны в офисах банка «Открытие». На данный момент реализуется основной этап слияния двух кредитно-финансовых организаций. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, интеграция банков «Открытие» и ВТБ станет одним из самых крупных по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке России.
При переводе основной части клиентов «Открытия» в ВТБ планируют использовать цифровую технологию. В ВТБ обещают, что переход клиентов будет осуществлен в онлайн-режиме, за несколько кликов, без необходимости посещать офисы банка. Также не потребуется перевыпуск дебетовых и зарплатных карт.
Все розничные клиенты «Открытия» получат уведомления с предложением онлайн-перехода до конца июня текущего года и смогут принять решение до конца года, когда будет считаться завершенным процесс слияния бизнесов двух банков. Таким образом, весь процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.