ВТБ запустил основной этап интеграции «Открытия»

Как пишет inkazan.ru, в России в конце декабря 2022 года объявили о том, что ВТБ купил банк «Открытие». С этого момента объединили банкоматную сеть двух банков, запустили цессию кредитов, а услуги ВТБ стали доступны в офисах банка «Открытие». На данный момент реализуется основной этап слияния двух кредитно-финансовых организаций. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, интеграция банков «Открытие» и ВТБ станет одним из самых крупных по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке России.