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ВТБ запустил основной этап интеграции «Открытия»

ВТБ запустил основной этап интеграции «Открытия»

29 мая 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ приступил к главному этапу интеграции бизнеса двух банков. До конца июня клиенты банка «Открытие» получат персональные уведомления с предложением перехода в ВТБ в режиме онлайн через мобильное приложение и интернет-банк.

Как пишет inkazan.ru, в России в конце декабря 2022 года объявили о том, что ВТБ купил банк «Открытие». С этого момента объединили банкоматную сеть двух банков, запустили цессию кредитов, а услуги ВТБ стали доступны в офисах банка «Открытие». На данный момент реализуется основной этап слияния двух кредитно-финансовых организаций. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, интеграция банков «Открытие» и ВТБ станет одним из самых крупных по масштабам и технически непростых проектов на финансовом рынке России.

При переводе основной части клиентов «Открытия» в ВТБ планируют использовать цифровую технологию. В ВТБ обещают, что переход клиентов будет осуществлен в онлайн-режиме, за несколько кликов, без необходимости посещать офисы банка. Также не потребуется перевыпуск дебетовых и зарплатных карт.

Все розничные клиенты «Открытия» получат уведомления с предложением онлайн-перехода до конца июня текущего года и смогут принять решение до конца года, когда будет считаться завершенным процесс слияния бизнесов двух банков. Таким образом, весь процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.

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