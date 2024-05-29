Родителям погибшего в Уфе мальчика потребовались психологи

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Напомним, найденное в реке тело подростка на днях опознали родители. Мальчик погиб после того, как еще в апреле пошел гулять с другом к реке. Поиски его товарища — Дамира — продолжаются. Ранее Mkset полностью восстанавливал хронологию событий.
Специалисты продолжают оказывать психологическую помощь семьям погибших. В среду, 29 мая, они также были на прощании с погибшим школьником.
Как рассказала главврач психотерапевтического центра республики Наталья Тулбаева, специалисты работают над тем, чтобы снять с родителей подростков вину за трагедию, выслушивают их страхи и переживания.