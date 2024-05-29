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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Родителям погибшего в Уфе мальчика потребовались психологи

Родителям погибшего в Уфе мальчика потребовались психологи

29 мая 2024, 11:36
Фото: FreePik
В Минздраве Башкирии рассказали, как психологи помогают семье погибшего в Уфе школьника Павла Паличева.

Напомним, найденное в реке тело подростка на днях опознали родители. Мальчик погиб после того, как еще в апреле пошел гулять с другом к реке. Поиски его товарища — Дамира — продолжаются. Ранее Mkset полностью восстанавливал хронологию событий.

Специалисты продолжают оказывать психологическую помощь семьям погибших. В среду, 29 мая, они также были на прощании с погибшим школьником.

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Как рассказала главврач психотерапевтического центра республики Наталья Тулбаева, специалисты работают над тем, чтобы снять с родителей подростков вину за трагедию, выслушивают их страхи и переживания.

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