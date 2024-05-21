Каждый четвертый ребенок погибает при падении из окна в Уфе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Уфе в прошлом году произошло 11 случаев падения детей из окон, в которых погибли три ребенка, сообщает городское управление гражданской защиты.
С наступлением теплого сезона проблема падения детей из окон становится особенно актуальной. Дети полны любопытства и стремления к познанию, но, к сожалению, не всегда осознают опасность.
Напомним, что в этом году в результате падения из окна пострадал двухгодовалый ребенок. Несчастье случилось 23 апреля. На улице Бакбая девочка выпала из окна квартиры на втором этаже вместе с москитной сеткой.
Правоохранительные органы и спасательные службы настоятельно призывают родителей к бдительности.
— Установите на окна специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно!