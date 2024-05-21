mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Каждый четвертый ребенок погибает при падении из окна в Уфе

Каждый четвертый ребенок погибает при падении из окна в Уфе

21 мая 2024, 10:54
Фото: 1MI
В столице Башкирии подведена промежуточная статистика смертности: 11 падений и 3 погибших ребенка за год.

В Уфе в прошлом году произошло 11 случаев падения детей из окон, в которых погибли три ребенка, сообщает городское управление гражданской защиты.

С наступлением теплого сезона проблема падения детей из окон становится особенно актуальной. Дети полны любопытства и стремления к познанию, но, к сожалению, не всегда осознают опасность.

Напомним, что в этом году в результате падения из окна пострадал двухгодовалый ребенок. Несчастье случилось 23 апреля. На улице Бакбая девочка выпала из окна квартиры на втором этаже вместе с москитной сеткой.

Правоохранительные органы и спасательные службы настоятельно призывают родителей к бдительности.

— Установите на окна специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно!
Читайте также:
Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в БашкирииБананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах БашкирииПосле падения беспилотника в Стерлитамаке проведут учения
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Падения из окон
Подпишитесь
В Башкирии снесут скандальный стенд о сборе денег за посещение Айгира
Сегодня, 07:46
Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000
Сегодня, 05:36
Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд
Сегодня, 05:20
ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»
Вчера, 10:19
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Сегодня, 06:12
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
Вчера, 13:44
"