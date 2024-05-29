Модульбанк представил новое приложение для безналичных платежей ModulPay

Свое мобильное приложение, упрощающее движение средств при расчете с клиентами за товары и услуги, представил Модульбанк. Как отмечается, в последние годы этот банк активно развивается именно как предпринимательский хаб. ModulPay — приложение, разработанное банком, — позволяет не только принимать платежи по QR-коду, но еще и отслеживать продажи, а также оформлять возвраты. Создав несколько учетных записей, пользователь получает возможность работать с разными магазинами. Как указал директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев, со временем в этом платежном сервисе появится «еще больше возможностей и интеграций».