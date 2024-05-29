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Модульбанк представил новое приложение для безналичных платежей ModulPay

Модульбанк представил новое приложение для безналичных платежей ModulPay

29 мая 2024, 06:47
Фото: 1MI
Популярность безналичных платежей растет в мире. Многие ценят их за удобство, безопасность, а также за возможность экономить время и контролировать собственные расходы.

Благодаря развитию технологий и интернет-торговли совершенствуются и мобильные приложения. Главная их задача — упрощение процесса безналичных операций.

Сегодня на отечественном рынке представлено несколько таких мобильных приложений. В их числе SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир». Об этом пишет gorod55.ru.

Свое мобильное приложение, упрощающее движение средств при расчете с клиентами за товары и услуги, представил Модульбанк. Как отмечается, в последние годы этот банк активно развивается именно как предпринимательский хаб. ModulPay — приложение, разработанное банком, — позволяет не только принимать платежи по QR-коду, но еще и отслеживать продажи, а также оформлять возвраты. Создав несколько учетных записей, пользователь получает возможность работать с разными магазинами. Как указал директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев, со временем в этом платежном сервисе появится «еще больше возможностей и интеграций».

Прием безналичных платежей открывает для бизнеса такие возможности, как увеличение продаж, а также расширение их географии. Более того, процесс оплаты идет намного быстрее и удобнее для клиентов. Данные преимущества также положительно влияют на их опыт взаимодействия с компанией, что повышает имидж компании в целом.

Также отмечается, что на фоне роста рынка безналичных платежей растет и количество активных банковских карт в обращении, а также число новых цифровых сервисов. Российские власти путем внедрения различных программ стимулирования также влияют на процесс развития сферы безналичных платежей. Ярким примером такой работы является программа «Мир».

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