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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

ГК «Садовое кольцо» стала партнером проведения VK Fest в Башкортостане

ГК «Садовое кольцо» стала партнером проведения VK Fest в Башкортостане

29 мая 2024, 13:03
Фото: ГК «Садовое кольцо»
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VK Fest 2024 пройдёт в пяти городах России, среди которых Красноярск, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Уфа. В нашем городе партнером крупнейшего фестиваля под открытым небом, выступил девелопер ГК «Садовое кольцо».

VK Fest — это самый популярный в России open-air, который проводится с 2015 года в различных регионах России. В Уфе праздник состоится 1 июня.

Местом проведения фестиваля выбран всеми любимый парк «Ватан». Здесь выступят топовые российские артисты: «Звери», CREAM SODA, Хасĸи, Клава Коĸа, Ramil’, Ольга Бузова, Юля Паршута и многие другие.

Программа фестиваля насыщена и многообразна. Она не ограничивается одной только музыкой. Все гости смогут послушать интересные лекции, пообщаться со звездами и блогерами, в числе которых будут Нурлан Сабуров, Дима Масленников и Катя Адушкина, а также принять участие в спортивных состязаниях. Не обойдется на VK Festе и без вкусной еды. Для этих целей будет работать гастрономическая зона, где можно будет не только перекусить, но и принять участие в кулинарных мастер-классах.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов отмечает, что VK Fest это грандиозное событие и организаторы сделают все возможное, чтобы начало лета запомнилось уфимцам.

— В этом году такое грандиозное событие как VK Fest, впервые пройдет в Уфе. Мы приглашаем всех уфимцев и гостей города вместе весело отметить начало лета! — сказал Илья Колунов.

ГК «Садовое кольцо», которое выступает в роли партнера фестиваля, обустроит уникальную зеленую зону, похожую на природный оазис. Здесь каждый сможет почувствовать себя жителем жилого комплекса Urman City, который расположен в окружении настоящего ухоженного леса. Все желающие смогут принять участие в экологических и спортивных конкурсах и выиграть призы: брендированный мерч, скидки на квартиры до 500 000 рублей и отличные подарки от партнеров — например, годовой абонемент на домашние матчи ХК «Салават Юлаев». А большая беседка, утопленная в зелени, станет отличной локацией для эффектных фотографий.

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