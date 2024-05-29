ГК «Садовое кольцо» стала партнером проведения VK Fest в Башкортостане

Программа фестиваля насыщена и многообразна. Она не ограничивается одной только музыкой. Все гости смогут послушать интересные лекции, пообщаться со звездами и блогерами, в числе которых будут Нурлан Сабуров, Дима Масленников и Катя Адушкина, а также принять участие в спортивных состязаниях. Не обойдется на VK Festе и без вкусной еды. Для этих целей будет работать гастрономическая зона, где можно будет не только перекусить, но и принять участие в кулинарных мастер-классах.