mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Альберт Маликов уходит с поста главы района Уфы

Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы сообщил об отставке

14 мая 2024, 04:18
Фото: ВК Альберт Маликов

Альберт Маликов уходит с поста главы района Уфы

На своей должности он провёл два года.

Главой Орджоникидзевского района столицы Альберт Маликов стал 7 июля 2022 года. Он сменил Марата Гайнуллина, который 8 лет провел на аналогичной должности.

Коренной уфимец, выпускник авиационного университета, здесь. в столице, он также отучился в Башкирской академии государственной службы и управления. Начинал свой пусть с работы товароведом. Позже трудился специалистом в Минэкономики Республики Башкортостан, был начальников отдела. Следующим этапом его карьерной лестницы стал пост зама руководителя отдела в агентстве по территориальному развитию Башкирии.

До того момента, как два года назад Альберту Маликову предложили занять кресло Главы Орджоникидзевского района, он трудился в администрации главы региона, начиная с 2014 года занимался вопросами местного самоуправления.

Читайте также:
Глава Минтуризма в Башкирии покинул креслоЗухра Гордиенко — новый и. о. министра предпринимательства и туризма
#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Участнику избиения подростков в Башкирии не помогла воинская медаль за доблесть
Сегодня, 06:12
Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
Сегодня, 06:02
Житель Башкирии задолжал ребенку ₽100000
Сегодня, 06:01
Пьяный водитель задавил школьника в Уфе
Сегодня, 05:33
На Восточном выезде из Уфы начнут работать транспондеры
Сегодня, 05:07
Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» получил приз «За верность хоккею»
Сегодня, 05:05
"