Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Главой Орджоникидзевского района столицы Альберт Маликов стал 7 июля 2022 года. Он сменил Марата Гайнуллина, который 8 лет провел на аналогичной должности.
Коренной уфимец, выпускник авиационного университета, здесь. в столице, он также отучился в Башкирской академии государственной службы и управления. Начинал свой пусть с работы товароведом. Позже трудился специалистом в Минэкономики Республики Башкортостан, был начальников отдела. Следующим этапом его карьерной лестницы стал пост зама руководителя отдела в агентстве по территориальному развитию Башкирии.
До того момента, как два года назад Альберту Маликову предложили занять кресло Главы Орджоникидзевского района, он трудился в администрации главы региона, начиная с 2014 года занимался вопросами местного самоуправления.