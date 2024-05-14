Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы сообщил об отставке

Коренной уфимец, выпускник авиационного университета, здесь. в столице, он также отучился в Башкирской академии государственной службы и управления. Начинал свой пусть с работы товароведом. Позже трудился специалистом в Минэкономики Республики Башкортостан, был начальников отдела. Следующим этапом его карьерной лестницы стал пост зама руководителя отдела в агентстве по территориальному развитию Башкирии.