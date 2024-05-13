В Уфе 24 мая откроется новый музей

Отметим, что главной зоной размещения масштабной ярмарки станет Советская площадь. В ней примут участие 164 издательства и книготорговые организации из России и стран ближнего зарубежья. Как подчеркивают власти, в этому году книжная ярмарка вызвала небывалый ажиотаж, поэтому в дни ее проведения в столицу республики приедет очень много важных гостей.