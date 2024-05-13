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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Башкирии откроется музей им. Шаляпина

В Уфе 24 мая откроется новый музей

13 мая 2024, 12:23
Фото: Башинформ

В Башкирии откроется музей им. Шаляпина

Открытие культурного пространства станет частью масштабной ярмарки «Китап-Байрам».

Музей, расположенный в доме усадьбы братьев Соловьевых на улице Свердлова, 86, откроет двери для первых посетителей 24 мая в 17.00.

Известно, что в музее будет 4 зала, стилизованные под столицу времен конца 19 века, а также будет зал, оформленный в рабочем стиле певца. Посетителей ожидает экскурсия, где им расскажут о театрах, в которых знаменитый певец также выступал.

— «Еще один музей — это круто, будет куда сходить, давно об этом музее слышим. Любопытно посмотреть, как там все организовали, всё-таки часть истории нашей культурной Уфы.»
— «Ой, это я люблю. В таких музей особая атмосфера. Мы часто с мужем ходим и театры, и на выставки, и в музеи. Например, в музей Аксакова, когда заходишь, словно в другой мир попадаешь. Надеюсь, у Шаляпина тоже понравится,» — обсуждают новость жители республики.

Открытие музея состоится в рамках второй международной книжной ярмарке «Китап-Байрам», она пройдет в Уфе с 24 по 26 мая.

Отметим, что главной зоной размещения масштабной ярмарки станет Советская площадь. В ней примут участие 164 издательства и книготорговые организации из России и стран ближнего зарубежья. Как подчеркивают власти, в этому году книжная ярмарка вызвала небывалый ажиотаж, поэтому в дни ее проведения в столицу республики приедет очень много важных гостей.

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