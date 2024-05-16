Банк НОВИКОМ сообщил о проведении ребрендинга

Ребрендинг проводится в целях поддержки развития бизнеса. В планах банка на ближайший год — укрепление статуса компании как основного финансового звена в технологическом развитии государства. Для достижения поставленных задач НОВИКОМ диверсифицирует свою клиентскую базу, расширяя круг клиентов. Теперь услуги банка распространяются на крупные промышленные компании, работающие в гражданских отраслях, а также на МСП из цепочки кооперации компаний-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ концентрируется на сотрудниках организаций, которые являются партнерами.