Банк НОВИКОМ сообщил о проведении ребрендинга

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Кроме этого, стартовала масштабная кампания, задача которой заключается в смене фирменного стиля и позиционирования самого крупного банка ГК «Ростех», передает newstracker.ru.
Ребрендинг проводится в целях поддержки развития бизнеса. В планах банка на ближайший год — укрепление статуса компании как основного финансового звена в технологическом развитии государства. Для достижения поставленных задач НОВИКОМ диверсифицирует свою клиентскую базу, расширяя круг клиентов. Теперь услуги банка распространяются на крупные промышленные компании, работающие в гражданских отраслях, а также на МСП из цепочки кооперации компаний-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ концентрируется на сотрудниках организаций, которые являются партнерами.
Елена Георгиева, председатель правления банка, заявила о намерении компании стать ведущей финорганизацией в области инженерной мысли в России и содействовать развитию промышленности в рамках задачи по достижению технологического лидерства государства. Коллектив банка гордится участием в достижении такой важной цели, которая ежедневно вдохновляет и мотивирует сотрудников на новые решения.
Ключевая концепция компании выражена в дизайне нового бренда. Логотип представляет собой чертеж, символизирующий начало всех инноваций. Многомерность знака отражает разнообразие банковских решений. В этом символе можно различить как первую букву названия, так и изображение банковской карты. Плавные линии и геометрические формы основных элементов отражают стилистику инженерной графики и конструкций.
В качестве корпоративных цветов банка используются технологичный графит и футуристический фиолетовый оттенок. Такое сочетание выражает прогрессивность и инновационность финансовых решений и продуктов компании, а также фундаментальный подход к работе.
Краткое название НОВИКОМ символизирует динамичность духа современности, который проявляется в постоянном увеличении скорости и стремлении к максимальной эффективности. Название отражает ценности, объединяющие банк с российским инженерным корпусом, представленным визионерством, мастерством и инновациями.