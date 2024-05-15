Участниками ПМЭФ-2024 станут свыше 6 тысяч человек из 110 стран мира

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Ключевая тема ПМЭФ-2024 — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
Согласно заявлению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, сотрудничество между странами в рамках ПМЭФ является главным движущим фактором в дальнейшем формировании взаимовыгодных отношений стран и компаний. Участники события обсудят актуальную повестку и произведут взаимообмен опытом, формируя новые партнерские связи. Все перечисленное будет способствовать повышению уровня доверия между государствами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды.
Как пишет transsibinfo.com, основная деловая программа форума включает четыре тематических блока. Ключевым мероприятием ПМЭФ-2024 станет пленарное заседание.
Первым тематическим блоком события заявлен «Переход к многополярной модели мировой экономики». В его рамках будут подняты следующие вопросы: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Всего в составе этого блока пройдет более 30 мероприятий, среди которых сессии и панельные дискуссии, посвященные вопросам эффективности сохранения экономической, промышленной и энергетической независимости стран.
В ходе тематического блока форума «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» будет проведено более 30 мероприятий, на которых обсудят ключевые драйверы роста экономики.
По вектору «Технологии, обеспечивающие лидерство» состоятся сессии и деловые встречи. Их участники затронут стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех сферах экономики — от госуправления и защиты информации до цифровизации предприятий агрокомплекса и промышленной отрасли.
В качестве отдельного трека в программе указана тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Всего в составе ПМЭФ-2024 пройдет более 100 панельных сессий и дискуссий, а также свыше 10 бизнес-диалогов.