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Участниками ПМЭФ-2024 станут свыше 6 тысяч человек из 110 стран мира

Участниками ПМЭФ-2024 станут свыше 6 тысяч человек из 110 стран мира

15 мая 2024, 15:39
Фото: forumspb.com
5–8 июня в КВЦ «Экспофорум» Санкт-Петербурга состоится 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В качестве информационного партнера события выступит медиахолдинг 1MI. Уже 6000 граждан из более чем 110 государств и территорий мира подтвердили свое участие в форуме.

Ключевая тема ПМЭФ-2024 — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Согласно заявлению советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антона Кобякова, сотрудничество между странами в рамках ПМЭФ является главным движущим фактором в дальнейшем формировании взаимовыгодных отношений стран и компаний. Участники события обсудят актуальную повестку и произведут взаимообмен опытом, формируя новые партнерские связи. Все перечисленное будет способствовать повышению уровня доверия между государствами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды.

Как пишет transsibinfo.com, основная деловая программа форума включает четыре тематических блока. Ключевым мероприятием ПМЭФ-2024 станет пленарное заседание.

Первым тематическим блоком события заявлен «Переход к многополярной модели мировой экономики». В его рамках будут подняты следующие вопросы: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Всего в составе этого блока пройдет более 30 мероприятий, среди которых сессии и панельные дискуссии, посвященные вопросам эффективности сохранения экономической, промышленной и энергетической независимости стран.

В ходе тематического блока форума «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» будет проведено более 30 мероприятий, на которых обсудят ключевые драйверы роста экономики.

По вектору «Технологии, обеспечивающие лидерство» состоятся сессии и деловые встречи. Их участники затронут стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех сферах экономики — от госуправления и защиты информации до цифровизации предприятий агрокомплекса и промышленной отрасли.

В качестве отдельного трека в программе указана тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Всего в составе ПМЭФ-2024 пройдет более 100 панельных сессий и дискуссий, а также свыше 10 бизнес-диалогов.

#Общество
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