Участниками ПМЭФ-2024 станут свыше 6 тысяч человек из 110 стран мира

Первым тематическим блоком события заявлен «Переход к многополярной модели мировой экономики». В его рамках будут подняты следующие вопросы: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Всего в составе этого блока пройдет более 30 мероприятий, среди которых сессии и панельные дискуссии, посвященные вопросам эффективности сохранения экономической, промышленной и энергетической независимости стран.