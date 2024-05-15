«Пятёрочка» разыграет 5 семейных турпутевок и сотни других наград

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
С 13 мая по 9 июня гости сети, совершившие покупку, могут принять участие в розыгрыше 5 туристических путёвок общей стоимостью 1,5 миллиона рублей, а также множества других призов. Один рубль с каждого зарегистрированного чека пойдет на помощь нуждающимся семьям с детьми.
Незабываемый отдых на море
Акция станет ярким предвестником наступающего лета и позволит провести семейный отпуск на море за счет торговой сети. Также можно будет отправиться в поход в горы или совершить путешествие в известные города России. Поскольку будет произведен розыгрыш 5 туристических путевок на общую сумму 1,5 миллиона рублей, шанс стать победителем гораздо выше.
Как стать обладателем путевки и получить другие ценные призы?
Необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru и накопить за неделю минимальную сумму в 600 рублей. Чем больше сумма, тем выше ценность возможного выигрыша.
Если выполнить все условия, автоматически становишься участником еженедельного розыгрыша. В качестве призов будут представлены:
За вступление в Детский клуб также будет разыгран миллион бонусных баллов X5 Клуба. Эта сумма будет распределена между 40 победителями. Дополнительные подарки можно получить при покупке товаров партнёров.
О помощи детям
Вместе с этим «Пятёрочка» не забудет и о благотворительности. Ритейлер на протяжении многих лет оказывает помощь многим нуждающимся. Вот и в этот раз один рубль с каждого чека участника акции будет направлен в фонд «Выручаем» для оказания помощи малообеспеченным семьям. Таким образом, каждый покупатель сможет внести свой вклад в доброе дело.
Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Любители творчества и кулинарии также смогут проявить себя, приняв участие в конкурсах.
Награда за любимое хобби
Победители получат в награду современную бытовую технику, сертификаты в магазины косметики, спорттоваров и игрушек и многое другое.
Более подробную информацию об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно найти на сайте https://actions.5ka.ru/.