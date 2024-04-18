Клубника весной: плюсы и минусы покупки сладкой ягоды в начале сезона

Диетолог, гастроэнтеролог и клинический фармаколог Рустем Садыков отмечает, что многие фрукты и ягоды, которые продаются весной в магазинах, возможно не получили все необходимые питательные вещества естественным путем. Поэтому ягода может быть выращена в теплицах с применением химикатов, таких как метилбромидом и хлорпикрином для продления срока годности плодов. Однако эти химические вещества могут вызвать нарушение работы щитовидной железы и даже способствовать развитию онкологических заболеваний.