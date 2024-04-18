Клубника весной: плюсы и минусы покупки сладкой ягоды в начале сезона

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Сезон клубники в разных регионах начинается по-разному, так как в нашей стране много климатических зон:
Таким образом, апрель и май не являются сезоном для клубники и ягоду чаще всего везут к нам из более тёплых регионов, отсюда и вытекает не только качество, но и стоимость продукта.
В России есть несколько регионов, где выращивают как традиционные сорта клубники, так и гибриды, разработанные специально для российских условий.
Однако в некоторые периоды, особенно в зимние и ранневесенние месяцы, когда местное производство клубники невозможно или ограничено, значительная часть клубники в России импортируется из других стран:
«В середине мая мы ходили с рейдами на рынки и ярмарки пробовать первую ягоду, брали общественников и съемочные группы. Верить ее происхождению, которое написано на картонке: „Краснодарский край“, „Крым“ или „Дагестан“, безусловно, нельзя. По моим предположениям, весной процентов 40 клубники приезжает из Турции. Остальная — из Китая, Ирана. Но никто не признается, что ягода зарубежная», — рассказывает председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Диетолог, гастроэнтеролог и клинический фармаколог Рустем Садыков отмечает, что многие фрукты и ягоды, которые продаются весной в магазинах, возможно не получили все необходимые питательные вещества естественным путем. Поэтому ягода может быть выращена в теплицах с применением химикатов, таких как метилбромидом и хлорпикрином для продления срока годности плодов. Однако эти химические вещества могут вызвать нарушение работы щитовидной железы и даже способствовать развитию онкологических заболеваний.
Как итог, покупка клубники не в сезон — очень рискованное занятие.
Если вы уже устали от зимы, а клубника на прилавках притягивает вас как магнит, постарайтесь соблюдать некоторые правила при выборе ягоды. К слову, все это актуально при покупке клубники летом.
Первое правило в выборе клубники, это ее запах. Качественная клубника должна иметь приятный аромат. Если запах слабый или отсутствует, это может быть признаком низкого качества или использования химических удобрений.
«Не бывает, чтобы сорт одновременно был и ароматный, и вкусный, и суперурожайный, и еще ничем не болел. При селекции одни качества усиливаются, другие уменьшаются. Поэтому если выращивают, так сказать, „вал“, то получается безвкусная, водянистая клубника без запаха», — объясняет Андрей Туманов.
Второе правило — идеальная клубника не должна быть слишком совершенной. Натуральная клубника может иметь небольшие несовершенства, такие как неровности или небольшие повреждения. Обратите внимание на наличие черных вкраплений или испорченных участков, которые могут быть признаком гниения.
Третье правило — зеленая чашечка. Если ягода легко отделяется от чашечки без признаков гниения и не выделяет сока, это может быть признаком использования химических удобрений.
Четвертое — наличие ровной полосы, делящей ягоду на две части (снизу красная, сверху зеленая). Также признаком использования химических удобрений для ускоренного созревания. Лучше выбирать ягоды без такой полосы.
Пятое — предпочтительнее выбирать клубнику, выращенную в вашем регионе. Это поможет избежать проблем с транспортировкой и использованием химических удобрений.
Шестое правило — помните о мере. Рекомендуется не превышать дневную норму в 400 граммов для взрослого человека. Большое количество ягод может привести к избыточному потреблению калорий и перегрузке кишечника.
И главное — пробуйте ягоду перед покупкой, если есть возможность. Приятный вкус и аромат, признак качества.