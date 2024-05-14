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Врачи Башкирии чудом спасли пациента после вечеринки

Жителю Башкирии по кусочкам собрали позвоночник после падения из окна многоэтажки

14 мая 2024, 07:37
Фото: Алик Янышев/Vk

Врачи Башкирии чудом спасли пациента после вечеринки

В Башкирии пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома, сообщил главный врач Городской больницы Салавата Алик Янышев на своей странице в соцсетях.

У пациента выявили перелом позвоночника с защемлением нервов. Кроме того, после падения горожанину стало проблематично шевелить ногой и справлять нужду.

Врачи провели сложную операцию и буквально по кусочкам собрали позвоночник пациента. После хирургического вмешательства мужчина почувствовал отступление боли, пострадавший снова смог полноценно двигать ногой. Функции тазовых органов также восстановились. Спустя неделю мужчину выписали в хорошем самочувствии.

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#Происшествия#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Здравоохранение#Салават#Операция
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