Жителю Башкирии по кусочкам собрали позвоночник после падения из окна многоэтажки

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
У пациента выявили перелом позвоночника с защемлением нервов. Кроме того, после падения горожанину стало проблематично шевелить ногой и справлять нужду.
Врачи провели сложную операцию и буквально по кусочкам собрали позвоночник пациента. После хирургического вмешательства мужчина почувствовал отступление боли, пострадавший снова смог полноценно двигать ногой. Функции тазовых органов также восстановились. Спустя неделю мужчину выписали в хорошем самочувствии.