Рабочий из Башкирии сорвался на самосвале с высоты 20-этажного здания

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Несчастный случай произошел в понедельник, 13 мая, во второй половине дня. Водитель самосвала «БелАЗ», 37-летний Урал, уроженец Башкирии, сдавал назад, когда случайно съехал с дороги и угодил в карьер. Мужчина от многочисленных травм погиб на месте — прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть рабочего.
Местные СМИ опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, как транспортное средство, съезжая, множество раз ударяется и в конце концов оказывается буквально закопанным в породу.
На месте работают оперативные службы. Трудовой инспекции предстоит выяснить обстоятельства гибели работника предприятия, был ли проведен инструктаж, соблюдались ли требования безопасности и другие подробности.