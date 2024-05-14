Рабочий из Башкирии сорвался на самосвале с высоты 20-этажного здания

Несчастный случай произошел в понедельник, 13 мая, во второй половине дня. Водитель самосвала «БелАЗ», 37-летний Урал, уроженец Башкирии, сдавал назад, когда случайно съехал с дороги и угодил в карьер. Мужчина от многочисленных травм погиб на месте — прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть рабочего.