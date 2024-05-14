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Водитель самосвала погиб после падения с 70 метров

Рабочий из Башкирии сорвался на самосвале с высоты 20-этажного здания

14 мая 2024, 07:17
Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель самосвала погиб после падения с 70 метров

Машинист из Башкирии трагически погиб в промышленном карьере «Евраз ГОК» в Свердловской области, сообщает ГИБДД региона.

Несчастный случай произошел в понедельник, 13 мая, во второй половине дня. Водитель самосвала «БелАЗ», 37-летний Урал, уроженец Башкирии, сдавал назад, когда случайно съехал с дороги и угодил в карьер. Мужчина от многочисленных травм погиб на месте — прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть рабочего.

Местные СМИ опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, как транспортное средство, съезжая, множество раз ударяется и в конце концов оказывается буквально закопанным в породу.

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На месте работают оперативные службы. Трудовой инспекции предстоит выяснить обстоятельства гибели работника предприятия, был ли проведен инструктаж, соблюдались ли требования безопасности и другие подробности.

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#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Свердловская область#Гибель рабочего
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