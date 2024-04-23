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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:40

В Башкирии врачи не смогли спасти жизнь новорождённой девочке

В Уфе при загадочных обстоятельствах умер новорождённый ребёнок

23 апреля 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Башкирии врачи не смогли спасти жизнь новорождённой девочке

Ребёнок появился на свет весом 490 граммов.

Трагедия произошла в семейной паре из Стерлитамака. У будущей мамы случились преждевременные роды, когда малышка родилась её вес составлял всего 490 граммов. Кроме того, медики диагностировали у ребенка патологию — слипшиеся веки, девочке требовалась операция. Сначала всё шло по плану, ребенка выходили и перевели в РДКБ.

«Малышка умерла до операции, когда ей дали масочный наркоз», — утверждает правозащитник Дмитрий Черкасов, представитель интересов родителей.

По данным судмедэкспертизы смерть ребенка наступила в результате шока, вызванного ингаляционной анестезии. Как говорит адвокат семьи погибшей девочки, документ доказывает врачебную ошибку.

Несмотря на это, в минздраве республики придерживаются иной версии и сообщают, что девочка умерла не во время операции, а в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных. По факту данного дела идёт проверка, возбуждено уголовное дело.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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