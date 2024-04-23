В Уфе при загадочных обстоятельствах умер новорождённый ребёнок

Трагедия произошла в семейной паре из Стерлитамака. У будущей мамы случились преждевременные роды, когда малышка родилась её вес составлял всего 490 граммов. Кроме того, медики диагностировали у ребенка патологию — слипшиеся веки, девочке требовалась операция. Сначала всё шло по плану, ребенка выходили и перевели в РДКБ.



«Малышка умерла до операции, когда ей дали масочный наркоз», — утверждает правозащитник Дмитрий Черкасов, представитель интересов родителей.



По данным судмедэкспертизы смерть ребенка наступила в результате шока, вызванного ингаляционной анестезии. Как говорит адвокат семьи погибшей девочки, документ доказывает врачебную ошибку.



Несмотря на это, в минздраве республики придерживаются иной версии и сообщают, что девочка умерла не во время операции, а в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных. По факту данного дела идёт проверка, возбуждено уголовное дело.