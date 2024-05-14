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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Ученые: Заниматься спортом полезно в любом возрасте

Ученые: Заниматься спортом полезно в любом возрасте

14 мая 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Австралийские исследователи выяснили, что физическая активность улучшает здоровье даже тех, кто начал заниматься спортом в среднем возрасте. Улучшение качества жизни и общего самочувствия наблюдалось у людей, увлекшихся физкультурой после 50 лет.

Специалисты рекомендуют умеренные физические нагрузки продолжительностью от двух с половиной до пяти часов в неделю, время же более интенсивных тренировок следует сократить вдвое, передает newkhakasiya.online.

Хотя связь между спортом и состоянием здоровья известна давно, австралийские ученые провели масштабное исследование, собрав данные о более чем 11 тысячах пенсионерок с 1996 года. Тогда возраст участниц был от 47 до 52 лет.

Результаты показали, что здоровье тех, кто начал заниматься спортом поздно, было значительно лучше, чем у тех, кто не занимался вовсе. Психическое здоровье также улучшилось, хотя и менее заметно по сравнению с физическим.

Ученые подчеркнули, что, хотя исследование касалось только женщин, его итоги актуальны и для мужчин.

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