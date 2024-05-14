Первым предприятием сферы ЦБП в реестре утилизаторов стала ПЦБК

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Соответствующее уведомление поступило компании от центрального аппарата Росприроднадзора. Включение в данный реестр дает ПЦБК право предоставлять услуги по переработке картонно-бумажных отходов в рамках обновлённого механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
С 1 января 2024 года в России вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП. Согласно новым правилам, производители упаковки должны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Это требование может быть выполнено одним из трёх способов: самостоятельно, через уплату в бюджет экосбора или путем заключения договора с предприятием-утилизатором. При этом правом на утилизацию отходов в рамках РОП обладают только предприятия, внесенные в реестр утилизаторов.
Активное участие в исполнении новых требований законодательства приняла группа предприятий «ПЦБК» — интегрированная компания с полным циклом производства, от переработки сырья до выпуска готовой продукции. ПЦБК обеспечивает переработку макулатуры общим объёмом до 300 тысяч тонн в год, входит в десятку крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в России.
В апреле ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК») направило в Росприроднадзор пакет документов на включение в реестр утилизаторов. 27 апреля представители надзорного ведомства и ППК «Российский экологический оператор» побывали в цехах ПЦБК, где осуществили выездную оценку соответствия производственных мощностей, ознакомились с оборудованием и технологической цепочкой.
По результатам проверки документов и выездной оценки Росприроднадзор принял решение включить сведения об ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Соответствующее уведомление поступило на предприятие 8 мая. На сегодня компания остается первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, состоящим в реестре утилизаторов.
Как отметил представитель ПЦБК, гендиректор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов, ПЦБК является предприятием экономики замкнутого цикла, вертикально интегрированной компанией и одним из крупнейших переработчиков макулатуры в РФ. По словам Гурьянова, предприятию было крайне важно стать частью реестра утилизаторов и полноправным участником механизма РОП. Компания прошла проверку и была официально признана утилизатором, что дало ей право не только самостоятельно выполнять нормативы утилизации, но и предоставлять услуги по переработке бумажных отходов, помогая другим компаниям в выполнении нормативов, подытожил представитель компании.