Первым предприятием сферы ЦБП в реестре утилизаторов стала ПЦБК

С 1 января 2024 года в России вступили в силу изменения экологического законодательства в части РОП. Согласно новым правилам, производители упаковки должны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Это требование может быть выполнено одним из трёх способов: самостоятельно, через уплату в бюджет экосбора или путем заключения договора с предприятием-утилизатором. При этом правом на утилизацию отходов в рамках РОП обладают только предприятия, внесенные в реестр утилизаторов.