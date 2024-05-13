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Буцаев: На интерактивную карту РЭО внесли свыше 65 тыс. пунктов приема вторсырья

Буцаев: На интерактивную карту РЭО внесли свыше 65 тыс. пунктов приема вторсырья

13 мая 2024, 14:00
Фото: reo.ru
На интерактивной карте «Уберу» (Uberu), которую разработал Российский экологический оператор, количество пунктов приема вторичного сырья увеличилось до 65 234 точек.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что пункты расположены по всей России. Это и крупные экологические центры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластика, шин, одежды и обуви, аккумуляторов и др. Буцаев отметил, что активными пользователями пунктов приема вторсырья являются неравнодушные к раздельному сбору отходов (РСО) жители городов, которые помогают актуализировать информацию. По его словам, участие граждан является неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла.

Владельцы пунктов приема вторсырья также оказывают помощь в заполнении карты. Среди них есть и маленькие предприятия, и крупные игроки рынка. Региональные органы власти проводят работу по размещению на своих сайтах карты с пунктами приема вторичного сырья.

С наступлением весны и приходом майских праздников одной из популярных функций мобильного приложения стала уборка парков и лесов. Пользователями проведены уже свыше 50 субботников.

По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, мобильное приложение «Уберу» привлекает новых пользователей, неравнодушных к сохранению чистоты окружающей среды. По всей России жители городов принимают участие в актуализации информации о пунктах приема вторсырья, проводят субботники и обучают нейросеть.

#Общество
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