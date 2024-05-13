Буцаев: На интерактивную карту РЭО внесли свыше 65 тыс. пунктов приема вторсырья

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что пункты расположены по всей России. Это и крупные экологические центры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластика, шин, одежды и обуви, аккумуляторов и др. Буцаев отметил, что активными пользователями пунктов приема вторсырья являются неравнодушные к раздельному сбору отходов (РСО) жители городов, которые помогают актуализировать информацию. По его словам, участие граждан является неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла.
Владельцы пунктов приема вторсырья также оказывают помощь в заполнении карты. Среди них есть и маленькие предприятия, и крупные игроки рынка. Региональные органы власти проводят работу по размещению на своих сайтах карты с пунктами приема вторичного сырья.
С наступлением весны и приходом майских праздников одной из популярных функций мобильного приложения стала уборка парков и лесов. Пользователями проведены уже свыше 50 субботников.
По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, мобильное приложение «Уберу» привлекает новых пользователей, неравнодушных к сохранению чистоты окружающей среды. По всей России жители городов принимают участие в актуализации информации о пунктах приема вторсырья, проводят субботники и обучают нейросеть.