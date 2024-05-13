Буцаев: На интерактивную карту РЭО внесли свыше 65 тыс. пунктов приема вторсырья

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что пункты расположены по всей России. Это и крупные экологические центры, и небольшие контейнеры для сбора различного типа отходов: ПЭТ, пластика, шин, одежды и обуви, аккумуляторов и др. Буцаев отметил, что активными пользователями пунктов приема вторсырья являются неравнодушные к раздельному сбору отходов (РСО) жители городов, которые помогают актуализировать информацию. По его словам, участие граждан является неотъемлемой частью реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла.