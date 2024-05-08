Исаевич: МСП играет важную роль в становлении экономики предложения

Выступая 8 мая на мероприятии «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ в рамках дня национальных приоритетов, Исаевич отметил, что в прошлом году большинство (92%) выданных кредитов пришлось на МСП. Количество самих кредитов для этого сектора возросло на 72%, что свидетельствует о росте малого и среднего бизнеса.