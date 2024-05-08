Исаевич: МСП играет важную роль в становлении экономики предложения

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
К 2023 году доля выданных кредитов малому и среднему бизнесу в общем объеме кредитования возросла до 21%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял всего лишь 10%, передает ria.ru.
Выступая 8 мая на мероприятии «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ в рамках дня национальных приоритетов, Исаевич отметил, что в прошлом году большинство (92%) выданных кредитов пришлось на МСП. Количество самих кредитов для этого сектора возросло на 72%, что свидетельствует о росте малого и среднего бизнеса.
По мнению Исаевича, за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства стала более простой и автоматизированной. Около 30% кредитов для предприятий, способствующих развитию экономики предложения, обеспечены государственной поддержкой.
Для таких предприятий доступны льготные программы кредитования и гарантии Национальной гарантийной системы. Гарантии помогают бизнесу получать финансирование без необходимого залога, что способствует распределению рисков между государством, бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.
Исаевич отметил, что в развитии экономики предложения ключевую роль играют высокопроизводительные отрасли, включая обрабатывающие производства, ИТ, сфера туризма, а также малые технологические компании. Они направлены на удовлетворение растущего внутреннего спроса, поэтому на них сосредотачиваются наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Также отмечается, что уже действуют отраслевые программы льготного кредитования, ориентированные на инвестиционные цели.
На выставке-форуме «Россия» 8 мая проходит день национальных приоритетов, посвященный развитию различных сфер экономики, ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.